مليونا زهرة عباد شمس تزرع الأمل وسط الجائحة

المصدر: دبي - نهى حوا

زرعت أسرة في ويسكونسن الأمريكية أكثر من 22 فداناً بزهرة عباد الشمس، قائلة إنها فعلت ذلك، لأنها تريد أن تزرع الأمل في هذه الأيام الصعبة.

ووفقاً لموقع «سونيسكايز»، هذه هي المرة الأولى التي تكون أزهار عباد الشمس موضوعاً، يسلط عليه الأضواء في مزرعة أسرة سكوت ثومبسون، التي تدير مزرعة فراولة في بلدة بريستول منذ أكثر من 70 عاماً.

وفي العادة، تزرع المزرعة الفراولة والتوت واليقطين، لكن الأسرة هذا العام أرادت أن تمنح المحليين مكاناً للتوجه إليه لنشر القليل من السعادة، وهي تسمح للزوار اقتطاف ذزينة من أزهار عباد الشمس، وفي حديث مع قناة تلفزيون «سي إن إن» الأمريكية، قال المزارع سكوت ثومبسون إن الأسرة: «مع مواصلة الوباء في التفشي مع تقدم الموسم، فكرت في أن الناس ربما يتطلعون إلى شيء يقومون به، فيا لها من طريقة للتباعد الاجتماعي وزرع البسمة!»

الأسرة زرعت مليوني زهرة من عباد الشمس في قطعة الأرض. ومعلقاً على ردود فعل الناس، قال ثومبسون: «من الأشياء اللطيفة هو أن الجميع في غاية السعادة، وتصلنا كل تلك التعليقات على موقع «فيسبوك»، وإذا صادف أن كنت في الخارج فإن الجميع يشكرني على ما أقوم به، وهذا فعلاً ما أردت أن أسمعه، فالناس في غاية السعادة في المكان وأن يكون لديها مكان تتوجه إليه».

مضيفاً: إن أزهار عباد الشمس سوف تكون من النباتات الموجودة بانتظام في المزرعة، حتى بعد انتهاء الوباء.

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