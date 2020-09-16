كيم كارداشيان تجمد حسابيها على فيسبوك وإنستغرام

المصدر: د ب أ

أعلنت كيم كارداشيان ويست؛ نجمة تليفزيون الواقع، أمس الثلاثاء، أنها ستجمد حسابيها على فيسبوك وإنستغرام لمدة يوم واحد، احتجاجا على انتشار خطاب الكراهية والتضليل المعلوماتي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت كيم في منشور عبر حسابها على تويتر: "أحب أن أتواصل معكم مباشرة عبر إنستغرام وفيسبوك، لكن لا يمكنني الجلوس والبقاء صامتة بينما تستمر هذه المنصات في السماح بنشر الكراهية والدعاية والمعلومات المضللة - التي أنشأتها المجموعات لبث الانقسام وتقسيم أمريكا".

وسيتم ذلك الاحتجاج اليوم الأربعاء ضمن حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح"، وهو ائتلاف لجماعات الحقوق المدنية التي أدت إلى مقاطعة لإعلانات فيسبوك لمدة شهر خلال الصيف.

ويقول الائتلاف إنه يريد من فيسبوك اتخاذ "خطوات منطقية للتصدي لتفشي العنصرية والتضليل والكراهية" التي يتم مشاركتها على منصتها.

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