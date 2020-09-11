تشويه تمثال تشرشل في لندن للمرة الثانية في 4 أشهر

المصدر: رويترز

تعرض تمثال رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل المواجه لمبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن للتشوية مرة أخرى على يد محتجين يعتبرونه عنصريا.

وتلك هي ثاني مرة يتعرض فيها تمثال تشرشل للتشوية في أربعة أشهر.

وكتب المحتجون بطلاء أصفر على تمثال تشرشل، الذي قاد البلاد وقت الحرب العالمية الثانية، "عنصري".

وقالت شرطة العاصمة على تويتر "اعتقلنا رجلا في ساحة البرلمان للاشتباه في إلحاقه أضرارا بتمثال ونستون تشرشل بما يشكل جريمة".

وتعرض التمثال للتشويه في يونيو خلال احتجاج اتسم بشكل عام بالسلمية على موت الأمريكي الأسود جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية أثناء الاعتقال. ودفع ذلك السلطات البريطانية لإحاطة التمثال بالألواح لفترة من الوقت.

وأثار موت فلويد، وهو رهن احتجاز الشرطة في مايو، احتجاجات مناهضة للعنصرية في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأعاد الجدل في بريطانيا بشأن تماثيل شخصيات شاركت في ماضي البلاد الاستعماري.

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