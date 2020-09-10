"الدفعة الأخيرة".. تمثال لدونالد ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

رُفع الستار عن "تمثال حي'' يجسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقود عربة غولف فوق فيروس كورونا وشواهد قبور، بينما يلاحقه مذيعو قناة فوكس نيوز في باتيري بارك في نيويورك.

وتم وضع التمثال الذهبي، الذي أطلق عليه اسم "الدَفعة الأخيرة"، بالقرب من الرصيف A بواسطة "مبادرة تمثال ترامب"، وهي مبادرة يقودها فريق من الفنانين بقيادة المخرج براين باكلي.

ويصف التمثال دونالد ترامب بأنه مدمر الحريات والحقوق المدنية، ويحصر تاريخ حياته بين 2016 و2020 في إشارة إلى ولاية رئاسية واحدة فقط، بحسب "يورونيوز".

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