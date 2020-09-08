كورونا يودي بحياة نجم "تيمبتيشنز" السابق بروس ويليامسن

المصدر: د ب أ

توفي بروس ويليامسن، المطرب الرئيسي لفترة طويلة في فرقة ذا تيمبتيشنز الغنائية الأمريكية، عن عمر يناهز 49 عاما إثر اصابته بفيروس كورونا.

وفارق ويليامسن الحياة مساء أمس الأول الأحد في مستشفى ماونتن فيو بلاس فيجاس، حسبما أفادت إدارة المستشفى لصحيفة "يو.اس.ايه توداي" في عددها أمس الاثنين.

وأعرب نجل ويليامسن في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حزنه لرحيل والده.

وكتب بروس آلان ويليامسون: "لا توجد كلمات في العالم يمكنها أن تعبر عما أشعر به الآن".

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