وفاة جيري مينزل مخرج "الموجة الجديدة" التشيكي عن 82 عاما

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" أن المخرج السينمائي التشيكي جيري مينزل، المعروف باسم "الموجة الجديدة" التجريبية في التشيك وسلوفاكيا في ستينيات القرن الماضي، توفي في براغ عن عمر يناهز 82 عاما.وقالت زوجته أولجا في صفحتها عبر فيسبوك يوم الأحد إن مينزل توفي محاطا بأفراد أسرته يوم السبت.

وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية عن فيلمه الكوميدي "كلوزلي ووتشيد ترينز" لعام 1967.

وشارك مينزل في كتابة السيناريو مع المؤلف التشيكي بوهوميل هرابال.

وولد مينزل في براغ في 23 شباط/فبراير 1938، وكان ابن مؤلف لكتب الأطفال. وتعلم مهنته في مدرسة السينما والتلفزيون التابعة لأكاديمية الفنون المسرحية في براغ.

ونادرا ما شوهد مينزل على الملأ بعد إصابته بمرض خطير في عام 2017.

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