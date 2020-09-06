نفاد شهادات الوفاة في المكسيك بسبب قتلى كورونا

المصدر: د ب أ

قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، إن الحكومة أمرت بطباعة 1ر1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد تلك الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد وفيات، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء أمس السبت.

وقال جاتيل خلال مؤتمر صحفي إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.

وأضافت أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التي تتوافر فيها مخزونات كبيرة.

وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذي تم إعادة توزيعه.

وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس حتى أمس الجمعة ليصل الإجمالي إلى 623090 حالة.

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