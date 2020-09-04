الفيصل يغسل الكعبة بماء زمزم الممزوج بماء الورد

المصدر: واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط.

وتمت المراسم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك في غسل الكعبة المشرفة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد من المسؤولين.

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