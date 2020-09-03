بالفيديو.. تلاميذة ووهان يعودون إلى مدارسهم
أعادت مدينة ووهان وسط الصين والمدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى العام الماضي، افتتاح المدارس ورياض الأطفال لأول مرة منذ سبعة أشهر.
واستأنف ما يقرب من 1.4 مليون طالب الدراسة في حوالي 2800 روضة أطفال ومدرسة ابتدائية ومتوسطة في جميع أنحاء المدينة، بعد إعادة فتح المدارس الثانوية في مايو المنصرم‘ وفق يورونيوز".
بالفيديو.. تلاميذة #ووهان يعودون إلى مدارسهمhttps://t.co/LzgYsBgUgP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/12rk9eSqNb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2020
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