أفكار متنوعة لحفلة شواء رائعة

المصدر: د ب أ

لم يعد الشواء اليوم مقتصرا على اللحوم، كما أنه يجب ألا يتم قصرها على الخضروات الطازجة أيضا.

وفيما يلي بعض الأفكار بشأن كيفية جعل حفل الشواء متنوعا، لتقوم بشيّ الخضروات وتحويل البقايا إلى وجبات شهية.

إذا كنت تخطط لشيّ الخضروات وسع اختياراتك لما هو أكثر من الفلفل والباذنجان والكوسة، إنها جيدة بالطبع بفضل محتواها المنخفض من المياه، وكذلك هو الحال مع اليقطين إلى جانب الخرشوف.

ويمكن تتبيل الخضروات تماما مثل اللحوم أو طهيها بالملح والأعشاب وزيت شهي، غير أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن يكون الزيت المستخدم آمن وسهل التسخين.

ويمكن أن تطلق الزيوت المعصورة على البارد مثل زيت الزيتون سموما عند درجة حرارة 180 درجة مئوية وأكثر.

وإذا صارت الخضروات طرية قليلا يمكن وضعها في العصيان، مثل البصل والفلفل والفطر والبطاطس والباذنجان والزوتشيني.

ويمكن ملئ الفطر ببقايا الجبن الكريمي وشيها على المشواة.

كما أن الجبن الحلوم تزداد شعبية في حفلات الشواء النباتية. وإذا كان لديك بقايا يمكن دائما تقطيعها ووضعها على البيض المخفوق أو السلطة.

جدير بالذكر أن أغلب منتجات الجبن المعدة للشواء مصنوعة من أنواع أنعم من الجبن ومدة صلاحيتها ليست طويلة مثل الأنواع الأكثر صلابة وبالتالي سوف تحتاج إلى حفظ بقايا الجبن في الثلاجة وتناولها في أقرب وقت.

حتى لو كان ضيوفك امتلأوا عن آخرهم، عادة ما يكون هناك مكان للحلوى، يصبح مذاق الموز والأناناس والبطيخ والكيوي والتفاح والكمثرى جيدا حقا عند شيّها.

وإحدى الطرق الشهية لإعداد الموز هو تقطيعه إلى نصفين رأسيا ثم إضافة العسل أو قطع الشوكولاتة ووضعها على المشواة لتدفأ، ولا حاجة للقلق إذا ما صار الموز بنيا قليلا أو طريا.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز