أفضل كوب من الشاي من صنع يديك

المصدر: د ب أ

ما هي كمية المياه التي يجب احتسائها في اليوم؟ ينصح الخبراء بلترين إلى ثلاثة، وإذا مللت وتريد تغييرا، يمكن أن تدلل نفسك بإعداد شاي عشبي مثلج منزلي الصنع، ويتطلب إعداد هذ المشروب جهدا أقل مما تتوقع.

وكل ما تحتاج إليه هو تخمير المشروب الذي تختاره وتركه يبرد أو تبرده سريعا بالثلج ثم إضافة ما تريد، وبالتالي يصبح لديك بديل شهي للمشروبات المنتجة للجمهور العام.

يمكن تحويل أي مشروب شاي ساخن إلى مشروب بارد تقريبا، فإلى جانب الشاي الأسود المُحلى الكلاسيكي، يمكن اللجوء إلى الفواكه المقطعة مثل الفراولة والنكتارين والليتشي والليمون وكذلك الأعشاب الطازجة مثل النعناع وإكليل الجبل (روز ماري).

غير أن بائع المشروبات أليسكندر بوتش ينصح بتجنب شراب شاي الكركديه لأنه يصبح مرا للغاية عندما يترك ليختمر لفترة طويلة، غير أنه يمكن التحايل على هذا بإضافة السكر ولكن دون مبالغة.

ويقول بوتش: "المشروبات القائمة على التفاح أو الكمثرى على الجانب الآخر لا تصبح لاذعة".

وينصح بالتوجه إلى شاي الفواكه بدون الكركديه مثل الشاي الأخضر والمريمية.

كما أن خلطات الشاي التي تحتوي على النعناع خيار جيد.

ويقول بوتش: "إنها غالبا ما تحتوي على حلاوة طبيعية حيث تحتاج إلى إضافات قليلة أو لا تحتاج على الإطلاق".

وبالنسبة لأفضل طريقة لتبريد المشروبات التي عادة ما تُعد ساخنة، هو بغلي قدر الشاي ثم تركه يبرد ووضعه في المبرد أو وضع بعض مكعبات الثلج في الكوب.

وللحيلولة دون أن يصبح المشروب خفيفا، يجب جعله مركزا، ضعف المعتاد مرتين أو ثلاث مرات.

ويوضح بوتش: "إذا ما كنت عادة تستخدم أربع ملاعق صغيرة من أجل قدر من الشاي، استخدم من ثمان إلى 12 ملعقة من المشروب المثلج".

وعلى نحو بديل، املأ قدرا بمكعبات الثلج. ويتم سكب المشروب الساخن حديث الإعداد على مكعبات الثلج ليبرد بسرعة. ويضمن "التبريد بالصدمة" أن يحتفظ المشروب بلونه البراق وعطره الطازج.

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