السجن 6 شهور لأسترالي خرق الحجر الصحي لرؤية صديقته

المصدر: د ب أ

صدر حكم بالسجن 6 شهور بحق أسترالي في بيرث، استخدم سلما للتسلل من فندق للحجر الصحي من أجل رؤية صديقته، وفقا لما جاء في تقرير اليوم الاثنين.

وكان الرجل 31 عاما قد سافر إلى بيرث من سيدني في نهاية يوليو وتلقى أمرا بالبقاء في الحجر الصحي بالفندق لمدة 14 يوما.

لكن على مدار ثلاثة أيام، صعد مرارا من شرفته إلى سطح الفندق حيث تمكن من النزول على سلم رفعه أحد شركائه، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.

ورصدت كاميرات المراقبة في الفندق الرجل، وتم القبض عليه بعد أن عثر عليه مختبئا في خزانة غرفة نوم في منزل بإحدى ضواحي بيرث.

وأخبر الرجل الشرطة أنه عيد ميلاد صديقته وأنه يجب أن يراها وإلا فسيكون في مأزق.

وقال القاضي توم هول، خلال إصدار الحكم بحق الرجل اليوم الاثنين، إن انتهاك الحجر الصحي أثناء الوباء هو جريمة خطيرة تعرض المجتمع للخطر.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنه يتوجب على الرجل أن يقضي شهرا واحدا فقط من عقوبته البالغة ستة أشهر في السجن بعد حساب الوقت الذي قضاه في الحجر الصحي وفي حجز الشرطة.

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