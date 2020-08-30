طائرة ورقية تسحب طفلة 10 أمتار في الهواء

المصدر: د ب أ

نجت طفلة "3اعوام" بعدما سحبتها طائرة ورقية كبيرة إىل أعلى في الهواء في مهرجان جرى في تايوان اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة.

وفي مقاطع مصورة للحادثة، انحشرت الطفلة، التي يبلغ وزنها 13 كيلوجراما، وكانت تشارك في المهرجان الدولي للطائرات الورقية في مدينة هسينشو، في طائرة ورقية برتقالية اللون وذات ذيل طويل، وبعد ذلك انطلقت بها إلى ارتفاع ربما بلغ عدة أمتار في الهواء لحوالي ثلاثين ثانية.

وذكرت الوكالة أنه تم سحب الطائرة إلى الأرض ببطء، وتم انقاذ الصغيرة من جانب أشخاص.

وأضافت أنه بعد نقلها إلى المستشفى، تبين أن الطفلة المذعورة لم تصب سوى بخدوش بسيطة في وجهها.

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