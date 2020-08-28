تمثال الأميرة ديانا يطل في عيد ميلادها الستين

المصدر: د ب أ

أعلنت الأسرة الملكية في بريطانيا، اليوم، أن الأميرين ويليام وهاري يعتزمان الكشف عن تمثال لوالدتهما الأميرة ديانا العام المقبل، بمناسبة ما كان سيوافق عيد ميلادها الستين.

وذكر القصر، في بيان، أنه سيتم نصب التمثال في حديقة "صنكن جاردن" في قصر كينسينجتون بلندن، وسيتم الكشف عنه في الأول من يوليو.

وأوضح أن "الأميرين يأملان أن يساعد التمثال كل أولئك الذين يزورون قصر كينسينجتون في أن يعكس حياة والدتهما وإرثها".

وكان قد تم التكليف بالعمل على بناء التمثال عام 2017 من جانب ويليام (38 عاماً) وهاري (35 عاماً) لتخليد ذكرى وفاتها السنوية العشرين.

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