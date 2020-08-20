نقل فيتنامي إلى المستشفى لتخليصه من ثعبان كوبرا طوله 3 أمتار

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن مواطنا فيتناميا يبلغ من العمر 38 عاما وينحدر من إقليم تاي نينه جنوبي البلاد، جرى نقله سريعا إلى المستشفى، بعد أن تعرض لعضه ثعبان من نوع "ملك الكوبرا"، يبلغ طوله ثلاثة أمتار، التف حول ذراعه.

وأفادت صحيفة "في إن إكسبريس" الاخبارية الفيتنامية اليوم، بأن حالة الفيتنامي المصاب كانت خطيرة، وقد تم وضعه في وحدة العناية المركزة.

وتعود الواقعة إلى صباح أمس الأربعاء عندما وصل /فان تان تام/ إلى المزرعة، حيث اكتشف فجأة وجود الثعبان العملاق بجانب قدميه، وكرد فعل فوري حاول الإمساك به.

ثم أفلت الثعبان من قبضته، وعضه في فخذه الأيمن ولف نفسه حول ذراعه ورقبته. فقام الرجل الذي لم يستطع التخلص منه، بالقبض بيده الأخرى على رأس الثعبان.

وسارع أشخاص كانوا قريبين من المكان بربط قطعة من القماش حول ساق الضحية، وغلق فم الثعبان بشريط لاصق.

وقال أحد الأطباء إن "المريض كان قادرا على التواصل بصورة طبيعية لدى وصوله إلى المستشفى، وتمكنا من فك الثعبان قبل أن نقدم للمصاب العلاج".

وبعد مرور نحو 30 دقيقة، صار تام شاحب اللون وبدأ يعاني من ضيق في التنفس، فقام الأطباء بإدخال أنبوب إلى قصبته الهوائية ووضعوه على جهاز تنفس صناعي.

وقال الدكتور ليو تشي هونج، مدير مستشفى تاي نينه العام، إنه عالج الكثير من حالات لدغات الأفاعي، ولكنه لم يشهد أبدا معالجة حالة في ظل وجود أفعى حية ملتفه على ذراع ورقبة المصاب.

ونفق الثعبان، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

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