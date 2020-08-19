بعد غياب 27 عامًا.. عمر دياب ونتفلكس يعلنان عن مفاجأة كبيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شبكة «نتفليكس» عن تعاونها مع الفنان عمرو دياب لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

وبذلك يعود دياب للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور «أدهم» في فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في «نتفليكس»: «على مدار أكثر من 30 عاماً من الإبداع الموسيقي والغنائي، فقد استطاع عمرو دياب في خلال رحلته الفنية أن يصبح ايقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني ولكن على الصعيد الثقافي ايضاً، فدائما تطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قوي على الأجيال الماضية، الحالية والقادمة. نحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي»، وفقاً لـ "المصري اليوم".

من جهته، قال عمرو دياب: «سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله».

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