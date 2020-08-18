إصابة 72 شخصا بفيروس كورونا في مصنع حلوى بريطاني

المصدر: د ب أ

أصيب 72 موظفا في مصنع للحلوى بمقاطعة نوتنجهامشاير في إنجلترا، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية المحلية ليل الاثنين.

وقال مجلس مقاطعة نوتنجهامشاير في بيان إن 701 موظف في مصنع حلوى "باكافور" في نيوارك أون ترينت"حوالي 200 كيلومتر من لندن"خضعوا للاختبار للكشف عن إصابتهم بالفيروس، وتبين إصابة شخص واحد من كل عشرة تقريبا.

وذكر البيان أنه تم إقامة منشأة للاختبار في الموقع ستسمح بإخضاع جميع الموظفين البالغ عددهم 1600 موظف للاختبار بحلول يوم الأربعاء.

ولم يتضح بعد مصدر تفشي الفيروس.

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