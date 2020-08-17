تنسب طفل صديقتها لزوجها خوفاً من الطلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط ربة منزل استعارت من صديقتها طفلا حديث الولادة ونسبته لها بأوراق مزورة لزوجها المسافر بالخارج بعد تعرضها لفقدان الجنين أثناء حملها خوفا من الطلاق في منطقة المعصرة.

وكان مأمور قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا من مواطنة سيدة تدعى "سيدة"، تتهم زوجة نجلها "نجوي.م"، مقيمة بحدائق حلوان، بتزوير أوراق طفل صديقتها ونسبه لنجلها المسافر بالخارج، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، حيث قامت المتهمة الرئيسية "نجوى" بالاستعانة بطفل حديث الولادة من صديقتها "شيماء"، ونسبته لزوجها بأوراق مزورة خوفا من الطلاق بعد تعرضها لفقدان جنينها أثناء الحمل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة والقوة المرافقة له من ضبط المتهمة وصديقتها وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، بحس "اليوم السابع".

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