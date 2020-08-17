شاهد.. أشهر قصة حب بين رياضيين قصيري القامة تنتهي بزواج

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لزفاف عبد الرحمن بركات، لاعب ومدافع منتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل محاسبا فى أحدى الشركات الخاصة، وزوجته منار مسعد، 23 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة جامعة قناة السويس، دفعة 2019، وبطلة ألعاب قوى، وحاصلة على الطالبة المثالية بجامعة قناة السويس، وفق "اليوم السابع" المصرية.

كلمات دالة:
  • عبد الرحمن بركات ،
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  • منار مسعد،
  • زواج
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