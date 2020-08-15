رجل ينقذ زوجته من قرش ضخم بلكمة

المصدر: رويترز

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن رجلاً قفز على قرش أبيض كبير ووجه إليه لكمة لإنقاذ زوجته من براثنه عندما هاجمها اليوم السبت عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن شانتل دويل (35 عاما) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة أمتار عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ مما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى.

ونقلت عن ستيفن بيرس المدير التنفيذي لسيرف لايف سايفينج، وهي شبكة للمنقذين على الشواطئ في الولاية، قوله إن زوج دويل قفز عن لوح تزلجه على القرش.

وأضاف "هذا الرجل جدف بيديه بسرعة وقفز عن لوحه على القرش وضربه لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.. عمل بطولي حقا".

وقالت الصحيفة إن مارة ومسعفين قدموا إسعافات أولية لدويل على الشاطئ ثم جرى نقلها لمستشفى وحالتها حاليا مستقرة.

وجرى إغلاق الشواطئ في المنطقة وفقا لشبكة المنقذين التي تقدم خدمات لمراقبة الساحل في المنطقة للمساعدة في تحديد مكان القرش.

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