شاهد.. مهاجر يسافر داخل محرك سيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت الشرطة الإسبانية على أربعة أشخاص حاولوا عبور الحدود المغربية إلى مدينة مليلية الخاضعة للحكم الإسباني عبر الاختباء داخل محركات وأسفل أثاث عدة مركبات.

وقالت الشرطة إن المهاجرين الأربعة ينتمون لجنوب الصحراء الكبرى، وإن اثنين منهم يتراوح عمراهما بين 20 و21 عاماً، بالإضافة لفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً.

وتلقى اثنان من المهاجرين العلاج الطبي بعدما أصيبا بالاختناق وآلام في المفاصل نظراً لضيق المساحة التي اختبأوا فيها.

وبلغ عدد من عبروا من المغرب عبر البر إلى مليلية بشكل غير شرعي خلال خمسة أشهر هذ العام 1762 شخصاً؛ أي أقل بقليل من إجمالي من هاجروا بطريقة غير شرعية عبر نفس الطريق خلال العام الماضي كاملاً.

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