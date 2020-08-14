وفاة مُغَنٍّ مصري مشهور

المصدر: رويترز

قالت نقابة المهن الموسيقية في مصر إن المغني المصري سمير الإسكندراني توفي أمس الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

ونعاه نقيب الموسيقيين هاني شاكر في بيان، قائلا: إن الفنان الراحل "أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثا فنيا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية، وقدم طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة".

ولد الفنان سمير الإسكندراني في القاهرة العام 1938 والتحق بكلية الفنون الجميلة قبل أن يسافر إلى إيطاليا في بعثة دراسية.

اشتهر بأداء الأغاني الوطنية ومنها (مين اللي قال) و(اللي عاش حبك يعلم) و(يا رب بلدي وحبايبي) كما برع في الغناء بعدة لغات.

ونعى عدد كبير من الفنانين والموسيقيين الإسكندراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم الممثل والمخرج محمد صبحي، الذي كتب على فيسبوك "بكل الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الإسكندراني، هذا الرجل الوطني العظيم.. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها أجمل الألحان".

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