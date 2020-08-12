وفاة الفنان المصري سناء شافع

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، منذ قليل، الفنان المصري سناء شافع، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.

وطالب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، في تصريح لـ"اليوم السابع"، "الجمهور والمحبين والفنانين والزملاء بالدعاء لأستاذي الدكتور سناء شافع".

كان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضي، ووقتها أكد أشرف زكي أن الفنان غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط، فقرر إجراء بعض الفحوص والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز