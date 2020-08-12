مسنّة يائسة تقتل طفلاً في السابعة

المصدر: د ب أ

أدانت محكمة جنايات بمدينة بازل السويسرية امرأة (76 عاما) بقتل طفل (7 أعوام).

ومع ذلك، لم يصدر حكم بالسجن بحق المرأة المسنة، بسبب غياب المسؤولية الجنائية، ولكن بدلا من ذلك صدر أمر بوضعها في حجز آمن بناء على طلب المدعي العام أمس الثلاثاء.

وفقًا لتقرير خبير، تعاني المتهمة من اضطراب توهمي خطر، وهو شكل من أشكال جنون الاضطهاد.

كما رفضت المحكمة مطالبة الوالدين بتعويض عن المعاناة الشخصية قدره 185 ألف فرنك (202 ألف دولار) وتعويضات بنحو 18700 فرنك.

وتعرض الطفل (7 أعوام) للطعن بسكين مطبخ من جانب المرأة المسنة وهو في طريقه إلى المنزل من المدرسة في مارس 2019. وتوفي الطفل متأثرا بجروح خطرة في مكان الجريمة.

وبررت المرأة المسنة، التي كانت على خلاف مع السلطات منذ عقود، قتل الطفل الذي لا تعرفه، بيأسها.

وقالت إنها تصرفت في خضم هذه اللحظة.

وقالت المرأة إنها تأسف على جريمتها كل يوم، لكن السلطات دفعتها إلى أبعد الحدود.

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