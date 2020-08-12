ولاية زارلاند تسجل أعلى درجة حرارة في ألمانيا

المصدر: د ب أ

سجلت ولاية زارلاند أمس الثلاثاء أعلى درجة حرارة في ألمانيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (دي دبليو دي) أن منطقة زاربروكن-بورباخ في الولاية الواقعة غربي ألمانيا، كانت المكان الأكثر سخونة في البلاد بـ3ر37 درجة.

وجاءت في المرتبة الثانية، منطقة فاجهويزل-كيرلاخ بولاية بادن فورتمبرج، جنوب غرب البلاد، بـ37 درجة وهي نفس الدرجة التي تم قياسها أول أمس الاثنين.

وجاءت في المرتبة الثالثة، منطقة تونيسفورست بولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي البلاد، بـ7ر36 درجة.

أما أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في ألمانيا في هذا العام حتى الآن، فكانت في منطقة ترير غربي ألمانيا، حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 6ر38 درجة أول الأحد الماضي.

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