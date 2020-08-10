"رصاصة طائشة" بحفل زواج تستقر في صدر رضيع

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب رضيع يبلغ من العمر عامين ونصف العام بجروح خطرة جراء سقوط طلقة نارية طائشة أطلقت في مناسبة زواج بقرية أبو حجر التابعة لمحافظة صامته جنوب جازان بالمملكة العربية السعودية، فيما سقطت طلقات نارية على منازل عدة بالقرية، بحسب "سبق".

وتم نقل الرضيع للمستشفى وتقرر إجراء عملية جراحية له، حيث اخترقت الرصاصة كتفه واستقرت في صدره.

وطالب ذوو الرضيع المسؤولين بتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة في المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة التي تشكل خطراً على حياة الأبرياء.

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