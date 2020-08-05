شاهد.. مُحضر قضائي يقفز على مقدمة سيارة هاربة من العدالة لإيقافها

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت كاميرات مراقبة في مدينة ياروسلافل الروسية لقطات تظهر محضر محكمة وقد انبطح على مقدمة سيارة أحد الملاحقين قضائيا.

وحسب وكالة رابتلي حاول سائق السيارة الهرب من المُحضر، الذي جاء لحجز سيارته بسبب رفضه سداد دين لطليقته، فقفز نحو مقدمة السيارة لإيقافها.

لكن السائق واجه استماتة المحضر بتعنت ومضى بسيارته مسافة طويلة من دون أن يأبه لخطورة فعلته.

وتم اعتقال وحبس الرجل لمدة 10 أيام بعد الحادث.

شاهد.. مُحضر قضائي يقفز على مقدمة سيارة هاربة من العدالة لإيقافهاhttps://t.co/EMaM4JrDCi#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Wq6P4E31Vp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2020

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