ناجون يكشفون سبب سقوط حافلة في ترعة بالجيزة المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال شهود عيان في واقعة سقوط سيارة بترعة المريوطية، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص، ونجاة 7 آخرين، إن الحادث وقع بمدخل قرية منشية رضوان على طريق المنصورية، وأن السائق نجا من الموت، إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات.

وذكر شهود العيان لـ "اليوم السابع"، أن الناجين من الحادث، قالوا إن حدوث عطل بفرامل السيارة، أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وسقوط السيارة بالترعة، وفور وقوع الحادث، أسرع عدد من المواطنين لإنقاذ مستقلي السيارة، وتم مساعدة عدد منهم على الخروج من المياه، بينما تعرض آخرون للغرق والوفاة.

يذكر أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم، وتم إنقاذ 7 نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص بترعة المريوطية بمنشأة القناطر، وانتقل رجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وذكر شهود عيان أن السيارة يستقلها عدد من الأشخاص يعملون بإحدى المنشآت بالطريق الصحراوي، وكانوا في طريقهم إلى محل إقامتهم بمحافظة المنوفية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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