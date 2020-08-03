جزائري يتصدر أوائل الثانوية العامة في إسبانيا بعلامة كاملة

المصدر: البيان الإلكتروني

حصل الطالب الجزائري، خيسوس محمد الصالح آيت إيدير، على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة بإسبانيا وعمره لا يتعدى 16 سنة.

واحتل الطالب آيت إيدير المرتبة الأولى في إسبانيا كلها، كأصغر طالب يتحصل على العلامة الكاملة في الثانوية العامة.

وأكد الطالب، في لقاءات إعلامية، إن الجميع في إسبانيا، تفاجؤوا بالعلامات التي تحصل عليها، مؤكدا أنه شعر بسعادة عارمة هو وعائلته ولم تصدق عيناه العلامات التي تحصل عليها.

يذكر أن الطالب “خيسوس محمد الصالح آيت إيدير”، تحصل على البكالوريا بالعلامة الكاملة في سن الـ 16 فقط، لأنه انتقل من الصف الأول ابتدائي مباشرة إلى الصف الثالث ومن الثالثة متوسط إلى الأولى ثانوي مباشرة، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

ويتطلع الطالب، إلى إكمال دراسته الجامعية في تخصص الفيزياء والرياضيات معا.

وكانت إسبانيا قد أعلنت عن نتائج امتحان الثانوية العامة منذ أيام قليلة، على غرار العديد من الدول الأوروبية.

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