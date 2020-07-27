الكعبة المشرَّفة .. قلوبنا تهفو إليك

المصدر: واس

الكعبة المشرَّفة بناء شامخ في قلب الحرم المكي الشريف ، تهفو إليها قلوب المسلمين ، وهي أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له ، كما قال تعالى : " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين " ، وهي محط الأنظار وقبلة المسلمين .

وسميت الكعبة نسبة لتكعيبها وهو تربيعها وكل بناء مرتفع ( كعبة ) وقال النووي سميت بذلك لاستدارتها وعلوها وقيل تربيعها في الأصل .

والعلاقة وثيقة وأزلية بين الكعبة المشرفة منذ بنائها ومحيطها الجغرافي القريب، ونعني به المسجد الحرام وأدى هذا التجاور بينهما إلى النظر في زيادة مساحات المسجد الحرام منذ بزوغ فجر النبوة وماتلا ذلك بما يتيح للمسلمين أداء شعائرهم في خشوع وطمأنينة .

ولم يكن هناك ذكر للمسجد الحرام قبل الإسلام والمتعارف عليه فقط مدار الطواف حول الكعبة المشرفة، لأن العصر الجاهلي لم يتضمن صلاة تؤدى حول الكعبة، بل كانوا يطوفون حولها فقط واعتاد الجاهليون الجلوس حولها في الصباح والمساء يستظلون بها من الشمس .

وأرشد الله إبراهيم عليه السلام إلى مكان الكعبة المشرفة، وأمره ببنائها، فبناها، ودعا مرة أخرى، فقال : " رب اجعل هذا البلد آمنًا "، ثم دعا في الثالثة بقوله : " فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " . فسكنت فيه أقوام مختلفة،

وتعاقبت على ولاية الكعبة العمالقة ، وجرهم ، وخزاعة ، وقريش ، وغيرهم .

وكانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها، ويحتسبونه فخرًا وتشريفًا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها، وحث على تعظيمها، وتطهيرها، وكساها النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة بعده .

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