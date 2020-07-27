20 شخصاً لإنقاذ بومة سقطت في بئر

المصدر: د ب أ

نفذت فرقة إنقاذ متطوعة عملية معقدة لإنقاذ بومة نسرية صغيرة من بئر قلعة سابقة في بلدة باد زيجبيرغ، حسبما ذكرت الشرطة أمس الأحد.

وتم إبلاغ الشرطة أول مرة في الظهيرة (10:00 بتوقيت غرينتش) أول أمس السبت من جانب أحد أفراد الشعب، الذي سمع صوت البومة يخرج من البئر، وفقا لما ذكرته الشرطة في بيان.

ومع ذلك، ولدى وصولهم إلى الموقع، لم ير المنقذون أية علامة على وجود البومة في البئر التي يصل عمقها إلى 40 مترا.

وتم إنزال جهاز قياس خاص إلى البئر واكتشف الجهاز مستويات منخفضة من الأكسجين في الأسفل.

وتم العثور على الطائر الصغير، وهو بومة نسرية أوراسية، أخيرا باستخدام كشاف ومنظار مكبر.

وذكر بيان الشرطة أن عملية الإنقاذ استغرقت ثلاثة ساعات ونصف الساعة بمشاركة 20 شخصا.

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