وفاة الفنان الكبير مروان محفوظ في دمشق

المصدر: وكالات

أعلنت وكالة "سانا" السورية للأنباء وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ، اليوم السبت، عن عمر 80 عاماً في مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

وقالت مصادر إن الفنان على الأغلب توفي بمضاعفات كورونا، ولكنها لم تؤكد المعلومة لأنها من اختصاص الفريق الطبي المعالج، بحسب رأيها.

وكان مروان محفوظ رائدا مع الرحابنة، وشارك في مسرحيات كثيرة، منها سهرية التي ما تزال في ذاكرة الكثيرين، كما تابع تعاونه مع زياد الرحباني الذي لحن له العديد من الأغنيات.

وغنى مروان محفوظ للعديد من كبار المؤلفين والملحنين، منهم: الأخوين رحباني، زياد الرحباني، وديع الصافي، فيلمون وهبي، إلياس رحباني، سهيل عرفة، جوزيف أيوب، عبد الفتاح سكر، وغيرهم..

ومن الشعراء: الأخوين رحباني، موسى زغيب، عبد الجليل وهبي، عيسى أيوب، بطرس ديب، غسان مطر.

أما في السينما، فقد اشترك مروان محفوظ في فيلم الأخوين رحباني "سفر برلك" وقام ببطولة فيلم "فتيات حائرات" مع الممثلة إغراء.

وكان الحفل الأخير للفنان مروان محفوظ على خشبة مسرح دار الأوبرا السورية بدمشق في 23 يونيو 2020.

يذكر أن اسم الراحل الحقيقي هو أنطوان، ولكن وديع الصافي هو من اختار له هذا الاسم الفني.

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