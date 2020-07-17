كورونا يغيّب المنولوجست السعودي الشهير سعد التمامي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي المنولوجست السعودي الشهير سعد التمامي، أمس الخميس، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

ونعى الإعلامي يحيى مفرح زريقان، وفاة “التمامي”، بتغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، قال فيها: «انتقل إلى رحمة الله تعالى المنولوجست الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا رحمه الله وأحسن إليه وتجاوز عنه وتقبله قبولا حسنا وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

واشتهر سعد التمامي، بحسب وسائل إعلام سعودية، بتقليد الفنانين والمشاهير، وله مشاركات عديدة في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة كبرنامج "أخبار وأشعار" وبرنامج "بيت العزوبية".

واعتزل التمامي الفن مبكرًا العام 1400 هـ تقريبًا وتفرغ لأعماله الخاصة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز