تغريدة لإيفانكا ترامب تثير عاصفة من الجدل

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض وابنة الرئيس دونالد ترامب الجدل مجددا من خلال تغريدة دعمت فيها منتجات "غويا" للأغذية، وهي شركة أغذية أمريكية، أصبحت مؤخرا هدفا لحملة مقاطعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت إيفانكا ترامب على صفحتها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورتها وهي تحمل علبة فاصوليا سوداء من إنتاج “غويا" للأغذية، وعلقت باللغة الإنجليزية والإسبانية: "إذا كانت غويا، فيجب أن تكون جيدة".

تغريدة ابنة الرئيس الأمريكي أثارت الكثير من الجدل لكونها تنتهك قواعد الأخلاقيات الحكومية، التي تمنع كبار الموظفين من استغلال مناصبهم للترويج ولدعم منتجات الشركات التجارية أو تعزيز مكاسب الأعمال الشخصية.

وأصبح منتجات "غويا" للأغذية هدفا لمقاطعة المستهلكين بعد أن أشاد الرئيس التنفيذي للشركة روبرت أونانو بدونالد ترامب مؤخر.

وحسب وسائل إعلامية فقد اعتبر أونانو أن الشعب الأمريكي مبارك لأن الرئيس يحكمه، حيث قال: "نحن جميعا مباركون حقا... أن يكون لدينا زعيم مثل الرئيس ترامب..."، مضيفا "نصلي من أجل قيادتنا ورئيسنا".

كما نشرت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكتبه في البيت الأبيض على "إنستغرام"، وهو محاط بمنتجات "غويا" للأغذية" بعد أن أصبحت هدفا لحملة مقاطعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق "يورونيوز".

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