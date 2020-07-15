بعد 100 عام.. آيس كريم "إسكيمو" يتحوّل إلى "أوبايو"

المصدر: د ب أ

قررت شركة صناعة مثلجات (آيس كريم) دنماركية تغيير اسم منتج يطلق عليه "اسكيمو"، مشيرة إلى نقاشات عامة حول العرق والمعاملة التاريخية للأقليات، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء.

وقالت شركة "هانسينز فلوديس" المملوكة للقطاع الخاصة على موقع فيسبوك إن الاسم التجاري، الذي يرجع إلى 100 عام مضت، لم يعد مناسبا لمنتج الفانيليا المغلفة بالشيكولاتة. وسيحمل المنتج الآن اسم "أوبايو"، وهم اسم نوع من حبوب الكاكاو في نيكاراغوا.

والإسكيمو هو مصطلح تقليدي يستخدم لوصف السكان الأصليين مثل الإنويت. ويعتبر الإنويت في غرينلاند "اسكيمو" مصطلحا ازدرائيا، وهي منطقة شبه مستقلة داخل مملكة الدنمارك.

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