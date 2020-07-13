وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

المصدر: رويترز

توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستجرام في وقت متأخر أمس الأحد.

وقال ترافولتا (66 عاما) "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

ولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي (ميس تشيف) عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو (سيكريت أدميرير).

والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.

وكتبت ابنتها إيلا ترافولتا على موقع إنستجرام "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".

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