بالفيديو.. تصادم بين سفينتين في حادث غريب
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لحادث غريب يظهر تصادماً بين سفينتين، كانتا تمران عبر ممر مائي كندي.
وقال مراقب القوارب أليكس ستيوارت لصحيفة ويلاند تريبيون: "لم أكن أعتقد أبداً أنني سأرى ذلك"، فيما وصف أحد شهود العيان الحادث بأنه "جنوني" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتظهر لقطات الفيديو للحادث المنشورة على الإنترنت السفينتين تتحركان ببطء نحو بعضهما بعضا قبل لحظة الاصطدام، فيما لم يتضح لماذا لم ينجح القائمون عليهما في تجنب الحادث.
بالفيديو.. تصادم بين سفينتين في حادث غريبhttps://t.co/xTCrvcruCT#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/E1KekoEIku— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 13, 2020
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