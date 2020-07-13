بالفيديو.. تصادم بين سفينتين في حادث غريب

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لحادث غريب يظهر تصادماً بين سفينتين، كانتا تمران عبر ممر مائي كندي.

وقال مراقب القوارب أليكس ستيوارت لصحيفة ويلاند تريبيون: "لم أكن أعتقد أبداً أنني سأرى ذلك"، فيما وصف أحد شهود العيان الحادث بأنه "جنوني" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر لقطات الفيديو للحادث المنشورة على الإنترنت السفينتين تتحركان ببطء نحو بعضهما بعضا قبل لحظة الاصطدام، فيما لم يتضح لماذا لم ينجح القائمون عليهما في تجنب الحادث.

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