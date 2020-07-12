مسؤولون: حالة أميتاب باتشان وابنه مستقرة بعد تشخيص إصابتهما بكورونا

المصدر: رويترز

قال مسؤول في مستشفى والسلطات الصحية في الهند اليوم الأحد إن أشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك في حالة مستقرة بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال الممثل الأسطورة (77 عاما) على تويتر ليلة أمس إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس الشديد العدوى.

وبعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر أيضا إنه أصيب بالمرض.

ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي رغم أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر.

وقال مسؤول في مستشفى نانافاتي ومسؤولون حكوميون من قطاع الصحة في مومباي اليوم الأحد إن الأب والابن في حالة مستقرة. وتترقب وسائل الإعلام ظهور تقارير عن حالة الممثلتين الشهيرتين جايا زوجة أميتاب باتشان وآيشواريا زوجة أبهيشيك.

وبدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك.

وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد في الهند. ويُظهر إحصاء رويترز أن المرض أصاب ما يربو على 820 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 22 ألفا في البلاد.



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