آخر مستجدات الحالة الصحية لأميتاب باتشان وابنه بعد إصابتهما بكورونا

المصدر: رويترز

قال الممثل أميتاب باتشان أحد أشهر نجوم السينما الهندية ونجله الممثل ابهيشيك باتشان في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إن الاختبارات أثبتت إصابتهما بمرض كوفيد-19 وتم نقلهما إلى مستشفى خاص.

وقال الممثل البالغ من العمر 77 عاما على تويتر "الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات..

وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج".

وبعد ذلك بدقائق قال ابنه ابهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر أيضا إنه أصيب بالمرض.

وأضاف "كلانا مصاب بأعراض خفيفة ونقلنا إلى المستشفى. أبلغنا كل السلطات المختصة وتجري اختبارات لكل أفراد أسرتنا والموظفين.

"أطلب من الجميع التحلي بالهدوء وعدم الذعر".

ونقل نجما بوليوود لمستشفى نانافاتي في مومباي مركز المال والترفيه بالهند.

وقال ابهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر بعد دقائق من إعلان والده إصابته بالفيروس إن نتائج فحوصه أيضا جاءت إيجابية.

وسجلت الهند خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 27114 حالة إصابة بكورونا مما يجعلها ثالث أكبر دولة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد الإصابات المؤكدة.

وسجلت مومباي أكثر من 84500 حالة إصابة بكوفيد-19 توفي منها 4899 .

وكان باتشان يساعد في قيادة حرب الهند ضد فيروس كورونا وظهر في إعلانات للخدمة العامة.

انضم أميتاب باتشان لصناعة السينما عام 1969 وشارك في أكثر من 200 فيلم. وأثناء تصوير مشاهد أحد الأفلام عام 1982 أصيب باتشان بإصابة كادت تودي بحياته وظل مريضا وفي حالة حرجة لعدة أشهر.

وفي السنوات القليلة الماضية أصبح مقدما للنسخة الهندية من البرنامج التلفزيوني الشهير "من يريد أن يصبح مليونيرا" أحد أكثر البرامج التي تحظى بمشاهدة عالية في التلفزيون الهندي.

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