الممثل الهندي أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

قال الممثل الهندي أميتاب باتشان على تويتر في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إن الاختبارات أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وتم نقله للمستشفى.

وأضاف الممثل البالغ من العمر 77 عاما "الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات.. وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج".

ونقل نجم بوليوود لمستشفى نانافاتي في مومباي مركز المال والترفيه بالهند.

وقال متحدث باسم المستشفى إن باتشان نقل إلى المستشفى اليوم السبت وتُجرى له اختبارات مكثفة.

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