جوني ديب ينفي الاتهامات بضرب زوجته وصحيفة بريطانية تؤكد.. صفعها ثلاث مرات

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى نجم هوليوود جوني ديب، أنه صفع زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد بعد أن تملكه الغضب لسخريتها من وشم رسمه على ذراعه وذلك خلال شهادته أمام المحكمة العليا في لندن، أمس الأربعاء.

وبعد أن أدلى بشهادته في اليوم الثاني من دعوى تشهير أقامها ضد صحيفة صن البريطانية، سألت محامية الصحيفة ديب عن حادثة وقعت في منزل هيرد في مارس 2013 عندما "عاد لمعاقرة الخمر" وقيل إنه ضربها.

وقالت المحامية ساشا واس إن ديب، الذي عاد للإسراف في شرب الخمر مرة أخرى بعد أن ابتعد عنها شهورا، تملكه الغضب عندما سخرت من وشم كان قد غيره من "وينونا إلى الأبد"، في إشارة إلى صديقته السابقة الممثلة وينونا رايدر إلى "وينو إلى الأبد". وذكرت واس أنه قام بعد ذلك بصفعها ثلاث مرات.

وقال ديب: "هذا غير صحيح. لم يحدث. لا أتذكر أي مشادة حول أي من وشومي"، وفقاً لموقع "العربية نت".

ويقاضي ديب مؤسسة نيوز جروب نيوسبيبرز ناشرة صحيفة صن، ومحررها التنفيذي دان ووتون بسبب مقال كتبه وصف فيه الممثل بأنه "يضرب زوجته" بناء على ادعاءات الممثلة هيرد.

وتقول الصحيفة إن روايتها صحيحة وإن هيرد (34 عاما) ذكرت أن ديب لكمها وصفعها وركلها أثناء نوبات عنيفة كانت تنتابه بسبب الغضب والغيرة، وزاد من حدتها تناوله للكحول والمخدرات، مما جعلها تخشى على حياتها.

واتهم ديب (57 عاما) هيرد، التي تحضر المحاكمة أيضا، في شهادته أمس بالكذب قائلا إنها هاجمته وتسببت في قطع إصبعه خلال عراك بينهما. وينفي ديب أنه يتحول إلى "وحش" تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

ومن المتوقع أن يستمر نظر الدعوى ثلاثة أسابيع.

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