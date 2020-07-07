بالفيديو.. ينقل ثوراً بسيارته الصغيرة المكشوفة

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

عاش سائقو المركبات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي موقفا غريبا في طريق بمنطقة كامارغ الفرنسية، يتمثل في نقل ثور بسيارة بيجو صغيرة مكشوفة يقبع في جزئها الخلفي، لكن لم يتبين إن كان الثور حقيقيا أم تمثالا.

سيارة صغير تحمل ثوراً، هي إحدى القصص الواقعية التي حركت وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية هذا الأسبوع بفرنسا، حيث قام العديد من مستخدمي الإنترنت يوم السبت الماضي بتصوير سائق سيارة في كامارغ (لم يتم تحديد الموقع بالضبط حتى الآن) وهو يقود سيارة بيجو صغيرة مكشوفة، بحسب ( France Bleu Gard Lozère).

السائق لم يكن وحيدًا في سيارته، كما يوضح الفيديو المتداول، بل كان هناك ثور مربوط في يشغل المقعد الخلفي من دون إبداء أي انزعاج، في رحلة سجلت ظهر يوم السبت الماضي.

بعض مستخدمي الإنترنت رجحوا فرضية أن يكون الثور عبارة عن تمثال، وليس ثورا حقيقيا، ولكن في مقطع فيديو آخر عثر عليه في موقع actu.fr، بدا الثور يحرك رأسه إلى اليمين بحسب (bfmtv).

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