شاهد.. رالي التوك توك
أقيم مؤخراً ولمدة يومين رالي التوك توك في سريلانكا، بمشاركة واسعة من ملاك هذه السيارات أو الدراجات تلاثية العجلات، كما حظي بإعجاب منقطع النظير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وإذا كانت السباقات العادية تتميز بسرعة الأداء، فإن سباق التوك توك له معايير مختلفة، حيث أقيم في طرق وعرة داخل الغابات التي لم تخل أيضا من بعض المستنقعات.
وشهد السباق انفجار عجلات أغلب السيارات المشاركة وانقلاب بعضها وتعطل محركات بعضها الآخر، ما أضفى صبغة كوميدية عليه.
شاهد.. رالي التوك توكhttps://t.co/Z5pMN8cLVs#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sYb7ZePcLZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 6, 2020
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