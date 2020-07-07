شاهد.. رالي التوك توك

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أقيم مؤخراً ولمدة يومين رالي التوك توك في سريلانكا، بمشاركة واسعة من ملاك هذه السيارات أو الدراجات تلاثية العجلات، كما حظي بإعجاب منقطع النظير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وإذا كانت السباقات العادية تتميز بسرعة الأداء، فإن سباق التوك توك له معايير مختلفة، حيث أقيم في طرق وعرة داخل الغابات التي لم تخل أيضا من بعض المستنقعات.

وشهد السباق انفجار عجلات أغلب السيارات المشاركة وانقلاب بعضها وتعطل محركات بعضها الآخر، ما أضفى صبغة كوميدية عليه.

كلمات دالة:
  • الغابات،
  • رالي،
  • التوك توك ،
  • سريلانكا
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