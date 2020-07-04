صورة سيلفي تكاد تودي بحياة رجل داخل كاتدرائية

المصدر: د ب أ

سقط رجل من فوق سقالة كان تسلقها داخل كاتدرائية القديس بطرس في مدينة ريجنسبورج بجنوب ألمانيا لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي).

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن الرجل/28 عاما/ تمكن من الاتصال لطلب المساعدة، كما أبلغ بعض المارة خدمة الطوارئ.

وعثرت قوة الإطفاء على الرجل على ارتفاع نحو 50 مترا فوق منصة على السقالة بالقرب من حافة حاجز الأمان، ووفقا للشرطة، فإن الرجل الذي كان يبدو أنه ثمل قد سقط من ارتفاع بلغ خمسة أمتار.

وأُصِيْبَ الرجل بجروح متوسطة جراء سقوطه وتم نقله إلى المستشفى، وقال ضباط شرطة إنه تم العثور على صور ذاتية في هاتفه.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الكاتدرائية في مدينة ريجنسبورج غالبا ما تحاط بالسقالات، يتسلقها كثير من الناس على مدار العام. ويجري في الوقت الراهن تجديد أبراج الكاتدرائية.

وكان الرجل وصل إلى ارتفاع يعادل ارتفاع سقف الكنيسة لكنه لم يصل إلى مستوى الأبراج التي يصل ارتفاعها إلى 105 أمتار.

وقد يواجه الرجل مشكلات بسبب التعدي على حرمة المكان.

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