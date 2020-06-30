(فيديو) بالغناء والكمامات.. عاملو الصحة بمدريد يطالبون بحقوقهم

المصدر: رويترز

اجتمع العاملون في مجال الصحة وهم يضعون كمامات في ميدان بويرتا ديل سول بوسط مدريد أمس الاثنين مطالبين بشروط أفضل للعمل في نظام استنزفته واحدة من أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم.

وفي تجمع دعت إليه مجموعة تمثل عشرة آلاف عامل صحي متعاقد في العاصمة الإسبانية، لوح العاملون بلافتات كتب عليها "من سيعتني بالأشخاص الذين يرعونك؟".

وقال إيفان ثانون، الذي يعمل في وحدة الطوارئ بمستشفى جريجوريو مارانون بمدريد، إنهم يريدون تقديرا اجتماعيا وماليا لعملهم.

وقال "منذ أن بدأ الوباء، وقعت ثلاثة عقود مختلفة في أقل من شهرين. خوفي الأكبر هو مستقبلي الذي يشبه مستقبل الكثير من الناس".

وأضاف "إنه الخوف من عدم الاستقرار. أين سنكون في غضون عامين، ومتى سيعطوننا عقودا ثابتة؟".

بكى البعض في الحشد وهم يغنون ببطء أغنية "سأقاوم" وهي أغنية بوب من الثمانينات ترددت أصداؤها من الشرفات أثناء حالة العزل العام التي فرضت بسبب تفشي لمرض أودى بحياة أكثر من 28000 شخص.

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