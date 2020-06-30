"سيرك دو سوليه" تطلب حمايتها من الإفلاس

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة سيرك دو سوليه أمس الاثنين، أنها ستقدم طلبا للحماية من الإفلاس في كندا بسبب "اضطراب هائل واضطرارها للتوقف عن عروضها" وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأجبرت عمليات الإغلاق، التي فرضتها الحكومة لوقف انتشار الفيروس المميت، الشركة على وقف تقديم عروضها المعروفة وألعابها البهلوانية في جميع أنحاء العالم في مارس الماضي، بما في ذلك ستة عروض في لاس فيجاس وحدها.

وقالت المجموعة الترفيهية، التي تتخذ من مونتريال مقرا لها، إنها تهدف إلى إعادة هيكلة ديونها بدعم من الحكومة الكندية وشركات الأسهم الخاصة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة كندية في الطلب اليوم الثلاثاء. وفي حال منحها الموافقة، ستقدم الشركة أيضاً طلب حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.

كما أعلنت سيرك دو سوليه أنها ستقوم بتسريح نحو 3480 موظفاً توقفوا عن العمل في مارس الماضي.

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