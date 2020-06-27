قطة تنقذ رجلاً بعد سقوطه على الأرض

المصدر: د ب أ

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم السبت أن قطة أليفة تحولت إلى بطلة في اليابان بعد مساهمتها الكبيرة في اكتشاف رجل كان قد سقط على الأرض.

وقال التقرير الإذاعي إن مدينة تويوما وخمسة من عمال الإنقاذ كافأوا القطة الشجاعة بشهادة شكر.

وكان رجل مسن قد لاحظ القطة، وهي تنظر بثبات في اتجاه معين نحو قناة ري مما أثار فضوله وقاده إلى اكتشاف رجل ملقى على الأرض بلا حركة.

وذكر التقرير أن أربعة سكان آخرين ساعدوا بعد ذلك في إنقاذ الرجل، الذي تعرض لخدوش، بعد سقوطه على الأرض.

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