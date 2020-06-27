مرآة صغيرة تسقط خطأً في الفضاء

المصدر: دبي – البيان

قالت وكالة "ناسا" للفضاء إن رائد الفضاء، القائد كريس كاسيدي، فقد السيطرة على مرآة صغيرة موجودة على بدلته أثناء مغادرته محطة الفضاء الدولية لتبديل عدد من البطاريات.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن المرآة التي انفصلت صدفة كانت بسرعة قدم في الثانية، ويمكن اعتبارها الآن كأحد عناصر النفايات الفضائية الموجودة في المدار حول الأرض.

يذكر أن كاسيدي كان يسير في الفضاء بشكل هادئ رفقة زميله بوب بهنكن الذي وصل إلى محطة الفضاء على متن مركبة فضائية سبيس إكس الشهر الماضي.

وصرح المسؤولون في المهمة أن المرآة انفصلت بشكل ما وعن طريق الصدفة، أو الخطأ، عن بدلة كاسيدي الفضائية، وقالت "ناسا" إن المادة المفقودة لا تشكل خطرا على رواد الفضاء أو السير في الفضاء أو المحطة.

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