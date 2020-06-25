بالفيديو.. الفيضانات تجرّ العوامات في نهر كرالييفو بصربيا
تحطمت عدة سفن وعوامات ومطاعم عائمة بسبب شدة الفيضانات، التي ضربت مدينة كرالييفو الصربية، وفق "يورونيوز".
وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع مستوى مياه نهر إيبار، وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام في تحطم مطعمين عائمين بعيد ارتطامهما بأحد الجسور.
وتشهد صربيا منذ عدة أيام هطول أمطار غزيرة أحدثت فيضانات كثيرة في أنحاء عدة من البلاد، مما أجبر السلطات على إعلان حالة الطوارئ لعدة أيام.
بالفيديو.. الفيضانات تجرّ العوامات في نهر كرالييفو بصربياhttps://t.co/3nYLaQp5BW#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UgmbFIc5VA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 24, 2020
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