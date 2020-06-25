بالفيديو.. الفيضانات تجرّ العوامات في نهر كرالييفو بصربيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تحطمت عدة سفن وعوامات ومطاعم عائمة بسبب شدة الفيضانات، التي ضربت مدينة كرالييفو الصربية، وفق "يورونيوز".

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع مستوى مياه نهر إيبار، وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام في تحطم مطعمين عائمين بعيد ارتطامهما بأحد الجسور.

وتشهد صربيا منذ عدة أيام هطول أمطار غزيرة أحدثت فيضانات كثيرة في أنحاء عدة من البلاد، مما أجبر السلطات على إعلان حالة الطوارئ لعدة أيام.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز