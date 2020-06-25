هاري وميغان ينضمان لدائرة المتحدثين في المحافل والمناسبات الكبرى

المصدر: رويترز

أصبح الأمير هاري وزوجته ميغان أحدث المنضمين إلى دائرة المتحدثين في المناسبات والمحافل الكبرى بعد أن تعاقدا مع وكالة تعمل مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبعض من أشهر الشخصيات العامة.

وقال شخص مطلع على خططهما في هذا الشأن أمس الأربعاء إن الزوجين ستمثلهما وكالة هاري والكر التي مقرها نيويورك. وتضم قائمة المتحدثين المتعاقدين مع هذه الوكالة باراك أوباما وزوجته ميشيل وبيل كلينتون وزوجته هيلاري وأوبرا وينفري.

وتعد هذه إحدى الخطوات الرئيسية الأولى لدوق ودوقة ساسكس للانخراط في العمل بمقابل مادي بعيدا عن العائلة المالكة البريطانية بعد أن أعلنا في يناير عزمهما خوض حياة أكثر استقلالية والاعتماد على نفسهما ماليا.

وبحسب التقارير الإعلامية يعيش الاثنان في لوس انجليس الآن مع ابنهما آرتشي البالغ من العمر عام واحد.

وينصب تركيز الزوجان في المناسبات التي سيتحدثان فيها على موضوعات، مثل العدالة العرقية والمساواة بين الجنسين والبيئة والصحة العقلية، وهو موضوع مهم بالنسبة للأمير هاري تحدث عنه علنا متذكرا معاناته وأحزانه بعد وفاة أمه الأميرة ديانا.

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